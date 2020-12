மாநில செய்திகள்

“அரசு எவ்வழி - அதிகாரிகள் அவ்வழி” - கமல்ஹாசன் டுவீட் + "||" + Government is the way - officials are the way Kamalhasan

“அரசு எவ்வழி - அதிகாரிகள் அவ்வழி” - கமல்ஹாசன் டுவீட்