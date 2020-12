தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணியின் ஊழல் மற்றும் வகுப்புவாத அரசியலை தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்துவோம் - ஜே.பி.நட்டா + "||" + We will continue to expose the corrupt, communal & hypocrite politics of both LDF & UDF fronts, tweets JP Nadda, President, Bharatiya Janata Party

