சாலையில் நடந்து சென்ற வாலிபர் மீது விழுந்த கான்கிரீட் தூண் - வீடியோ

ராஜஸ்தான் மாநிலம் பரத்பூரில், புதிதாக கட்டிக்கொண்டு இருந்த கட்டிடத்தில் இருந்து தூண் ஒன்று சாலையில் நடந்து சென்ற ஒருவர் மீது விழும் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது,.

தூண் தலையில் விழுந்ததால் அந்த பாதசாரி பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் சாலையில் கிடக்கும் காட்சி காண்போரை அதிர்ச்சி அடைய வைக்கிறது. தூண் விழுந்ததால் படுகாயம் அடைந்த இளைஞர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், கட்டுமான பணியை மேற்கொண்டு வரும் கடை உரிமையாளரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்,.

