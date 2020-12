தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான மனுக்கள் மீது தற்போதைக்கு முடிவெடுக்க போவதில்லை : சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + Supreme Court bench headed by Chief Justice of India while hearing pleas challenging the constitutional validity of the three farms laws says that it will not decide the validity of the laws as of now,

