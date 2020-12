தேசிய செய்திகள்

டெல்லி சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தொடர்: வேளாண் சட்ட நகல்களை கிழித்து பரபரப்பு ஏற்படுத்திய எம்.எல்.ஏ. + "||" + Delhi Assembly special session: MLA who caused a stir by tearing up copies of agricultural law

டெல்லி சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தொடர்: வேளாண் சட்ட நகல்களை கிழித்து பரபரப்பு ஏற்படுத்திய எம்.எல்.ஏ.