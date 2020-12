மாநில செய்திகள்

ஜே.இ.இ. முதன்மை தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அடுத்த மாதம் 16-ந்தேதி கடைசிநாள் + "||" + J.E.E. The last day to apply for the primary exam is the 16th of next month

ஜே.இ.இ. முதன்மை தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அடுத்த மாதம் 16-ந்தேதி கடைசிநாள்