மாநில செய்திகள்

நீலகிரியில் வசிக்கும் படுகர் இனமக்களை மீண்டும் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி கோரிக்கை + "||" + Badukar people living in the Nilgiris Add back to the tribal list The federal government should be urged Request by KS Alagiri

நீலகிரியில் வசிக்கும் படுகர் இனமக்களை மீண்டும் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி கோரிக்கை