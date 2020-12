மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவுக்கு மக்கள் தவிர வேறு யாரும் வாரிசு இல்லை - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + MGR, Jayalalithaa has no heir other than the people - Chief Minister Palanisamy

எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவுக்கு மக்கள் தவிர வேறு யாரும் வாரிசு இல்லை - முதல்வர் பழனிசாமி