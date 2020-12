தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது கட்டாயம் அல்ல: சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + Vaccination for COVID-19 will be voluntary: Health ministry

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது கட்டாயம் அல்ல: சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம்