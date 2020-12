தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசுதான் தீர்வு காண வேண்டும், சுப்ரீம் கோர்ட்டு அல்ல; விவசாய அமைப்பு உறுதி + "||" + Government needs to resolve farmers’ issue, not Supreme Court, says AIKS

மத்திய அரசுதான் தீர்வு காண வேண்டும், சுப்ரீம் கோர்ட்டு அல்ல; விவசாய அமைப்பு உறுதி