மாநில செய்திகள்

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 45 மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்படும் - மதுரை ஐகோர்ட்டில் மத்திய அரசு உறுதி + "||" + Madurai AIIMS Hospital will be completed in 45 months Confirmation of the Central Government in the Madurai High Court

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 45 மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்படும் - மதுரை ஐகோர்ட்டில் மத்திய அரசு உறுதி