மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள புதிய வேளாண் மசோதாக்களால் விவசாயத்துறை பன்மடங்கு வளரும் - இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தகவல் + "||" + By the new agricultural bills announced by the Central Government The agricultural sector will grow manifold Confederation of Indian Industry Information

மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள புதிய வேளாண் மசோதாக்களால் விவசாயத்துறை பன்மடங்கு வளரும் - இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தகவல்