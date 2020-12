மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 2 சதவீதத்துக்கும் கீழ் உள்ளது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + Corona incidence in Tamil Nadu is less than 2 percent - Health Secretary

