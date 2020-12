மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலையொட்டி முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று பிரசாரம் தொடக்கம் + "||" + Chief Minister Palanisamy will begin his campaign for the Assembly elections today

சட்டசபை தேர்தலையொட்டி முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று பிரசாரம் தொடக்கம்