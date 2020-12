மாநில செய்திகள்

நெருங்கும் சட்டசபை தேர்தல்: கமல்ஹாசனை தொடர்ந்து. எடப்பாடியில் இன்று முதல் பிரசாரம் தொடங்கும் முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Approaching Assembly Election: Following Kamal Haasan, Chief Minister Palanisamy will start the first campaign in Edappadi today

நெருங்கும் சட்டசபை தேர்தல்: கமல்ஹாசனை தொடர்ந்து. எடப்பாடியில் இன்று முதல் பிரசாரம் தொடங்கும் முதல்வர் பழனிசாமி