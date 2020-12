உலக செய்திகள்

மார்டனா தடுப்பூசிக்கு அமெரிக்கா ஒப்புதல் + "||" + Moderna Inc’s coronavirus vaccine has become the second to receive emergency use authorization (EUA) from the US Food and Drug Administration

