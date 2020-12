தேசிய செய்திகள்

ஐ.நா வாகனம் மீது துப்பாக்கி சூடு, இந்தியா மீது பழிபோடும் பாகிஸ்தான் - இந்தியா திட்டவட்ட மறுப்பு..! + "||" + India Denies Pak Claim That It Shot At UN Vehicle In PoK

ஐ.நா வாகனம் மீது துப்பாக்கி சூடு, இந்தியா மீது பழிபோடும் பாகிஸ்தான் - இந்தியா திட்டவட்ட மறுப்பு..!