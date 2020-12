தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 1 கோடியை தாண்டியது கொரோனா பாதிப்பு + "||" + India's COVID19 case tally crosses the 1-crore mark with 25,153 new infections

