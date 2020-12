கிரிக்கெட்

இந்திய அணியின் மிகக் குறைந்த டெஸ்ட் ஸ்கோர்: 36 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்த இந்தியா + "||" + India record their lowest Test total of all time after sensational collapse

இந்திய அணியின் மிகக் குறைந்த டெஸ்ட் ஸ்கோர்: 36 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்த இந்தியா