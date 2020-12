தேசிய செய்திகள்

ஆன்மீகத்தையும், நவீனத்துவத்தையும் இணைத்த விவேகானந்தரின் பாதையில் நடப்போம் - அமித்ஷா + "||" + This the place where Vivekananda Ji was born. Vivekananda Ji connected modernity and spirituality Union Home Minister Amit Shah in Kolkata

ஆன்மீகத்தையும், நவீனத்துவத்தையும் இணைத்த விவேகானந்தரின் பாதையில் நடப்போம் - அமித்ஷா