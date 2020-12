கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் தேசிய தேர்வு குழு தலைவராக முகமது வாசிம் நியமனம் + "||" + Mohammad Wasim has been appointed as the Chairman of the National Selection Committe

