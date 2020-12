மாநில செய்திகள்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் 2-ம் கட்ட பிரசாரத்தை இன்று தொடங்குகிறார் + "||" + People's Justice Center party leader Kamal Haasan begins the second phase of his campaign today

