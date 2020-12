மாநில செய்திகள்

விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவு + "||" + Chief Minister orders relief to the families of the victims

