உலக செய்திகள்

அரசியல் நெருக்கடி: பாராளுமன்றத்தை கலைக்கும்படி பிரதமர் கேபி ஷர்மா ஒலி பரிந்துரை + "||" + Nepal President Bidya Devi Bhandari ratifies the proposal of the Cabinet to dissolve the Parliament: President's Office

அரசியல் நெருக்கடி: பாராளுமன்றத்தை கலைக்கும்படி பிரதமர் கேபி ஷர்மா ஒலி பரிந்துரை