தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு முகக்கவசம் கட்டாயம்: உத்தவ் தாக்கரே + "||" + Maharashtra: Wearing Masks Compulsory For Next 6 Months, Says CM Uddhav Thackeray

மராட்டியத்தில் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு முகக்கவசம் கட்டாயம்: உத்தவ் தாக்கரே