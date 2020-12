தேசிய செய்திகள்

காற்று மாசை குறைக்க புதிய முயற்சி: பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை கொண்டு தோட்டம் அமைத்த அதிகாரி + "||" + New attempt to reduce air pollution: The officer who set up the garden with plastic bottles

காற்று மாசை குறைக்க புதிய முயற்சி: பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை கொண்டு தோட்டம் அமைத்த அதிகாரி