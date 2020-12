கால்பந்து

கால்பந்து போட்டியில் 643 கோல்கள்: தனது சாதனையை சமன் செய்த மெஸ்சிக்கு பீலே வாழ்த்து + "||" + 643 goals in football: Pele congratulates Messi on equalizing his record

கால்பந்து போட்டியில் 643 கோல்கள்: தனது சாதனையை சமன் செய்த மெஸ்சிக்கு பீலே வாழ்த்து