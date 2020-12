தேசிய செய்திகள்

நீர் குறித்த ஆய்வுக்காக இமயமலை பனிப்பாறைகளின் ஆழத்தை அளவிட நடவடிக்கை + "||" + India May Measure Depth Of Himalayan Glaciers For Study On Water

நீர் குறித்த ஆய்வுக்காக இமயமலை பனிப்பாறைகளின் ஆழத்தை அளவிட நடவடிக்கை