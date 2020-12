மாநில செய்திகள்

இன்று வானில் மேற்கு திசையில் வியாழன், சனி கோள்கள் ஒன்றாக காட்சியளிக்கும் + "||" + Today Jupiter and Saturn will appear together in the westerly direction in the sky

இன்று வானில் மேற்கு திசையில் வியாழன், சனி கோள்கள் ஒன்றாக காட்சியளிக்கும்