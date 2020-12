தேசிய செய்திகள்

வியட்நாம் பிரதமருடன் பிரதமர் மோடி இன்று பேச்சுவார்த்தை + "||" + Prime Minister Narendra Modi will hold a meeting with PM of Vietnam Nguyen Xuan Phuc today, through video conferencing.

