மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசாக ரூ.2,500 வழங்கும் திட்டத்தை இன்று மாலை தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Chief Minister Palanisamy will launch a Pongal gift scheme of Rs 2,500 this evening

பொங்கல் பரிசாக ரூ.2,500 வழங்கும் திட்டத்தை இன்று மாலை தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி