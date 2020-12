மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு விசாரணை ஆணையம் சம்மன் + "||" + The Commission of Inquiry has summoned actor Rajinikanth in connection with the Tuticorin shooting incident

