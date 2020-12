தேசிய செய்திகள்

11 கையெறி குண்டுகளுடன் வந்த பாகிஸ்தான் டிரோனை சுட்டு வீழ்த்தியது இந்திய பாதுகாப்பு படை + "||" + Police yesterday seized 11 Arges-84 hand grenades dropped on the night of 19th December

