தேசிய செய்திகள்

‘பாஜக ஒரு ஏமாற்றுக் கட்சி’அரசியலுக்காக எதையும் செய்யும் - மம்தா பானர்ஜி கடும் தாக்கு + "||" + BJP is a cheatingbaaz partyfor politics they can do anything-Mamata Banerjee

‘பாஜக ஒரு ஏமாற்றுக் கட்சி’அரசியலுக்காக எதையும் செய்யும் - மம்தா பானர்ஜி கடும் தாக்கு