காங். மூத்த தலைவர் மோதிலால் வோரா மறைவு: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் இரங்கல் + "||" + Union Home Minister Amit Shah condoles the passing away of senior Congress leader Motilal Vohra.

