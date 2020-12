தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக மாநிலத்தில் காதலிக்க மறுத்த இளம்பெண்ணை நடுரோட்டில் வெட்டிய இளைஞர் கைது + "||" + Visuals show stalker attacking woman with machete in broad daylight in Karnataka

கர்நாடக மாநிலத்தில் காதலிக்க மறுத்த இளம்பெண்ணை நடுரோட்டில் வெட்டிய இளைஞர் கைது