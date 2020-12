மாநில செய்திகள்

கவர்னருடன் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சந்திப்பு: அ.தி.மு.க. அரசு, அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் பட்டியல் அளிக்கிறார் + "||" + MK Stalin meets Governor today: AIADMK The government gives a list of corruption against ministers

