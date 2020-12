தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு - காஷ்மீரில் 8 கட்டமாக நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல்: இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை + "||" + Jammu and Kashmir District Development Council elections held in 8 phases: Counting of votes today

ஜம்மு - காஷ்மீரில் 8 கட்டமாக நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல்: இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை