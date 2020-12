தேசிய செய்திகள்

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழா: பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு + "||" + At 11 AM tomorrow, 22nd December, will be speaking at the centenary celebrations of the Aligarh Muslim University: PM Narendra Modi

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழா: பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு