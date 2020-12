மாநில செய்திகள்

பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்திற்கு தமிழக அரசின் பங்களிப்புத் தொகை அதிகரிப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Increase in the contribution of the Government of Tamil Nadu to the Prime Minister's Housing Scheme - Chief Minister Palanisamy announcement

பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்திற்கு தமிழக அரசின் பங்களிப்புத் தொகை அதிகரிப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு