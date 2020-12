மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுவையில் உள்ள அனைத்து கீழமை நீதிமன்றங்களும் ஜனவரி 18ம் தேதி முதல் முழுமையாக இயங்கும் + "||" + All the lower courts in Tamil Nadu and Puthuvai will be fully operational from January 18

