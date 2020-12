தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் முஸ்லீம் பெண்களின் பள்ளி இடைநிற்றல் விகிதம் 70%-ல் இருந்து 30%-ஆக குறைவு - பிரதமர் மோடி + "||" + School drop out rate among Muslim girls was more than 70% & this situation persisted for 70 years. Now this rate has fallen to nearly 30%: PM Narendra Modi

இந்தியாவில் முஸ்லீம் பெண்களின் பள்ளி இடைநிற்றல் விகிதம் 70%-ல் இருந்து 30%-ஆக குறைவு - பிரதமர் மோடி