மாநில செய்திகள்

மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மேலும் ஒரு மாணவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Another student at Madurai Government Medical College has been diagnosed with corona infection

மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மேலும் ஒரு மாணவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி