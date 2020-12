மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசு வழங்கியதை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் எங்கள் மீது பொய்க்குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறார் ஸ்டாலினுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி பதில் + "||" + Unable to tolerate Pongal gift giving He has been making false accusations against us Chief Minister Palanisamy's response to Stalin

