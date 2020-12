தேசிய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் பரவிய புதிய வைரஸ் இதுவரை இந்தியாவில் பரவவில்லை - வி.கே.பால் தகவல் + "||" + The new strain or mutation of Coronavirus seen in the United Kingdom has not been seen in India, so far: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog

