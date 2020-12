கேளிக்கை விடுதியில் கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக வழக்குப்பதிவு ; சுரேஷ் ரெய்னா வருத்தம் தெரிவித்தார்

மும்பை

இங்கிலாந்தில் புதிய வகை வைரஸ் கண்டறியப்பட்டவுடன் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த மராட்டிய அரசு ஜனவரி 5 ஆம் தேதி வரை இரவு 11 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை - இரவு ஊரடங்கு உத்தரவை விதித்துள்ளதுடன், இங்கிலாந்து மற்றும் மத்திய கிழக்கில் இருந்து வந்தவர்களை தங்களைத் தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

தொற்றுநோயால் அவசியமான பூட்டுதல் காரணமாக ஆறு மாதங்கள் மூடப்பட்ட பின்னர் மராட்டியத்தில் உள்ள உணவகங்கள், பார்கள் மற்றும் ஒட்டல்கள் அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டன.

ஆனால் சில கேளிக்கை விடுதிகள் பப்கள் கொரோனா விதிமுறைகளை மீறி விடிய விடிய திறந்து இருப்பதாக போலீசாருக்கு புகார்கள் வந்தன

இதை தொடர்ந்து போலீசார் நேற்று அங்கு சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சோதனையில் கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா, பாடகர் குரு ரந்தாவா உள்ளிட்ட 34 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய்ப்பட்டு உள்ளது.

இது குறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறும் போது சோதனைக்குச் சென்ற இரவு விடுதி அதிகாலை 4 மணி வரை திறந்திருக்கும். சில கேளிக்கை விடுதிகள் காலக்கெடுவுக்குபிறகும் திறந்து வைத்திருப்பதாகவும், முகக்கவசம் அணிவது, சமூக தூரத்தை பராமரிப்பது போன்ற தொற்று பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றாததற்காகவும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என கூறப்பட்டு உள்ளது.

இது குறித்து சுரேஷ் ரெய்னாவின் நிர்வாக குழு தனது அறிக்கையில் கூறி உள்ளதாவது:-

சுரேஷ் ரெய்னா மும்பையில் ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருந்தார், அது தாமதமானது. டெல்லிக்கு தனது விமானத்தை பிடிக்க செல்வதற்கு முன்பு ஒரு நண்பரால் இரவு உணவுக்கு சுரேஷ் ரெய்னா அழைக்கப்பட்டார். உள்ளூர் கட்டுப்பாடு நேரங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகள் பற்றி அவருக்கு தெரியாது. , அவர் உடனடியாக அதிகாரிகள் வகுத்த நடைமுறைகளுக்கு இணங்கினார் மற்றும் துரதிர்ஷ்டவசமான மற்றும் தற்செயலான சம்பவத்திற்கு அவர் வருத்தம் தெரிவித்து உள்ளார்.

சுரேஷ் ரெய்னா எப்போதும் அரசு வகுக்கம் விதிகள் மற்றும் சட்டங்களை மிக உயர்ந்த மரியாதையுடன் பின்பற்றக்கூடியவர் , மேலும் எதிர்காலத்திலும் தொடர்ந்து அதனை செய்வார் என கூறப்பட்டு உள்ளது.

Party (Nahin) Chalegi Till Six In The Morning!



A raid was conducted at a nightclub in Andheri at around 3 am, for flouting COVID prevention norms



Action has been initiated against 34 people, out of which 19 were from Delhi & Punjab, including some celebrities #NewNormal