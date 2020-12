உலக செய்திகள்

தைவான் நாட்டில் 8 மாதங்களுக்கு பின்னர் முதன்முறையாக கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona infection for the first time in 8 months in Taiwan

தைவான் நாட்டில் 8 மாதங்களுக்கு பின்னர் முதன்முறையாக கொரோனா பாதிப்பு