தேசிய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்தியா வந்த 20 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; பரிசோதனைக்கு காத்திருக்க வேண்டியிருந்ததற்கு எதிர்ப்பு + "||" + Corona infection in 20 people who came to India from the UK; Opposition to having to wait for the test

இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்தியா வந்த 20 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; பரிசோதனைக்கு காத்திருக்க வேண்டியிருந்ததற்கு எதிர்ப்பு