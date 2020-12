தேசிய செய்திகள்

புதிய கொரோனா வைரஸ், தடுப்பூசி திறனை பாதிக்காது: மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + New corona virus will not affect vaccine efficiency: Federal Government announcement

புதிய கொரோனா வைரஸ், தடுப்பூசி திறனை பாதிக்காது: மத்திய அரசு அறிவிப்பு