உலக செய்திகள்

வெள்ளை மாளிகையில் கூடுதல் உறுப்பினர்களாக இந்திய அமெரிக்கர்கள்; ஜோ பைடன் நியமனம் + "||" + Indian Americans as additional members of the White House; Joe Biden nominated them

வெள்ளை மாளிகையில் கூடுதல் உறுப்பினர்களாக இந்திய அமெரிக்கர்கள்; ஜோ பைடன் நியமனம்